У «Київстар» повідомили, що дійсно виникли нові складнощі, пише Politeka.net.

Так, одна з абоненток повідомила, що отримала від «Київстар» дивне повідомлення.

«Мені компанія Київстар надіслала дивне повідомлення про зняття коштів з невідомого мені (і не використованого мною) тарифа Роумінг-Пауза, а, як перевірити кошти на цьому невідомому і НЕВИКОРИСТОВАНОМУ мною тарифі. Надіслала ще більш дивний номер ХХХ», - повідомила клієнтка на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook.

Також жінка озвучила свої підозри:

«Є враження, що компанія такими дивними вчинками намагається повернути кошти які "благородно" не стягнула як компенсацію за відсутність зв’язку під час атаки».

У «Київстар» підтвердили, що проблеми дійсно виникли.

«Сьогодні дійсно були складнощі з надходженням некоректних SMS-повідомлень щодо послуги "Роумінг Пауза". Вони вже усунені», - запевнили у «Київстар».

Також представник «Київстар» запевнив, що жодних списань за даною послугою проводитись не буде, як і не проводилось раніше.

Зазначимо, що у «Київстар» дійсно діє послуга «Пауза».

Наприклад, якщо абонент не планує деякий час користуватись Домашнім Інтернетом. Призупинити оплату можна на термін до пів року.

Також можна тимчасово призупинити обслуговування номера «Київстар».

«Заявку на призупинення обслуговування всі абоненти можуть оформити в нашому онлайн-чаті, в найближчому магазині Київстар або за номером 466….», - пояснюють в «Київстар».

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