В «Киевстар» сообщили, что действительно возникли новые сложности, пишет Politeka.net.

Так, одна из абоненток сообщила, что получила от «Киевстара» странное сообщение.

«Мне компания Киевстар прислала странное сообщение о снятии средств с неизвестного мне (и не использованного мною) тарифа Роуминг-Пауза, а как проверить средства на этом неизвестном и неиспользованном мною тарифе. Направила еще более странный номер ХХХ», - сообщила клиентка на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

Также женщина озвучила свои подозрения:

«Есть впечатление, что компания такими странными поступками пытается вернуть средства, которые "благородно" не взыскала в качестве компенсации за отсутствие связи во время атаки».

В «Киевстаре» подтвердили, что проблемы действительно возникли.

«Сегодня действительно были сложности с поступлением некорректных SMS-сообщений относительно услуги Роуминг Пауза. Они уже устранены», - заверили в «Киевстаре».

Также представитель «Киевстар» заверил, что никаких списаний по данной услуге проводиться не будет, как и не проводилось ранее.

Отметим, что в «Киевстаре» действительно действует услуга «Пауза».

Например, если абонент не планирует пользоваться Домашним Интернетом. Приостановить оплату можно на срок до полугода.

Также можно приостановить обслуживание номера «Киевстар».

«Заявку на приостановку обслуживания все абоненты могут оформить в нашем онлайн-чате, в ближайшем магазине Киевстар или по номеру 466…», – объясняют в «Киевстаре».

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