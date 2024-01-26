Телекоммуникационная компания «Киевстар» обратилась к своим абонентам с важной информацией об изменениях.

Изменения произошли с 25 января, подчеркнули в «Киевстар» . Согласно сообщению «Киевстар», обновлены условия акции «Безумный драйв».

Как подчеркнули в «Киевстар», с 25 января акция Безумный драйв будет доступна всем новым абонентам, приобретающим номер с одним из тарифов. А именно – LOVE UA На максимум, LOVE UA Песня, LOVE UA Сила.

В «Киевстар» подчеркнули, что ранее акция была доступна только при подключении на тариф LOVE UA На максимум и давала скидку 25 грн на оплату тарифа.

«На этот раз скидка будет составлять 50 грн на первые 4 оплаты тарифного плана при покупке стартового пакета», – сообщили в «Киевстар».

Также в компании предупредили, что акция будет действовать при подключении до 31 марта 2024 года.

"Цены указаны с учетом всех налогов", - добавили в "Киевстар".

Добавим, что абоненты продолжают жаловаться на качество услуг мобильного оператора, подвергшегося масштабной хакерской атаке в декабре прошлого года.

«Интернет стал отстойным. Два дня весь микрорайон сидит без интернета Киевстар, а меня кормят только "ожиданиями" и "мы работаем". По факту никто не работает. Ужасный интернет»,

«Я хочу услышать не о любви к пользователям (интересно как может любить юридическое лицо?), а о том, что коммерческое предприятие, оказывающее критически важные услуги, полноценно возобновило свою работу. Уже около 1,5 месяца прошло. Сколько еще ждать?»,

«Интернет отстой, лучше на Лайф перейду»,

«Торба, а не интернет. Сегодня целый день отсутствует. Ни звонка от мастера, ни от конторы...»,

Почему не работает мобильный интернет? , – жалуются абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В «Киевстаре» подчеркнули, что они также заинтересованы в том, чтобы у абонентов все работало.

«Поэтому прилагаем максимум усилий по решению сложностей», - заверили в «Киевстар».

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