«Київстар» повідомив абонентам, що при переході на контракт оплата за перший пакет послуг складає одну гривню.

«Київстар» також повідомив поробиці. Так, при підключенні або міграції на контракт: в тарифах нової лінійки LOVE UA перша оплата становитиме 1 грн/місяць.

Наступні три оплати— за спеціальною ціною у пакеті «Простий старт».

В тарифах «LOVE UA База» та «LOVE UA Свобода», «Любов до батьків», «Любов до батьків. Домашній» перша оплата становитиме 1 грн/місяць.

Додамо, що тим часом один з абонентів «Київстар» звинуватив компанію у знущаннях.

«Не шановний Київстар поверніть 20 грн, та підключіть тарифний план! Скільки можна терпіти це знущання?», - звернувся до представників компанії абонент.

У «Київстар» пообіцяли розібратися із ситуацією.

Ще один з абонентів поскаржився на поганий зв’язок від «Київстар».

«Сильно поганий зв'язок, поговорити ще можна, і то біля вікна або під вишнею в садку, а за інтернет зовсім мовчу, його просто немає… Чернігівська обл, с.Обмачів, багато разів звертався і до оператора,також залишав заявку, безрезультатно, підіймався тільки тариф», - повідомив клієнт.

У «Київстар» висловили надію, що найближчим часом цю проблему буде вирішено.

«Навряд чи,років за п'ятнадцять нічого не змінилося то зараз тим більше», - зазначив у відповідь абонент.

Також до «Київстар» надійшла скарга щодо зникнення грошей.

«А в мене компанія Київстар вкрала гроші за мобільний інтернет (мобільний інтернет був вимкнений). Ось так за рахунок клієнтів компенсуєте свої витрати», - повідомила оодна з клієнток «Київстар».

«Київстар» відреагував на скаргу, запевнивши, що компанія завжди діє згідно з вимогами чинного законодавства і для них дуже важлива репутація компанії та довіра клієнтів. Клієнтці запропонували звернутись зі своєю проблемою в особисті повідомлення.

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