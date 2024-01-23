Телекоммуникационная компания «Киевстар» объявила абонентам важную информацию о тарифах и оплате за услуги.

«Киевстар» сообщил абонентам, что при переходе на контракт оплата за первый пакет услуг составляет одну гривну.

«Киевстар» также сообщил подробности. Так, при подключении или миграции на контракт: в тарифах новой линейки LOVE UA первая оплата будет составлять 1 грн/месяц.

Следующие три оплаты по специальной цене в пакете «Простой старт».

В тарифах LOVE UA База и LOVE UA Свобода, "Любовь к родителям", "Любовь к родителям. Домашний" первая оплата будет составлять 1 грн/месяц.

Добавим, что тем временем один из абонентов «Киевстар» обвинил компанию в издевательствах.

«Не уважаемый Киевстар, верните 20 грн и подключите тарифный план! Сколько можно терпеть это издевательство?», - обратился к представителям компании абонент.

В «Киевстаре» пообещали разобраться с ситуацией.

Еще один абонент пожаловался на плохую связь от «Киевстар».

«Сильно плохая связь, поговорить еще можно, и то у окна или под вишней в саду, а за интернет совсем молчу, его просто нет… Черниговская обл, с.Обмачев, много раз обращался и к оператору, также оставлял заявку, безрезультатно , поднимался только тариф», – сообщил клиент.

В «Киевстаре» выразили надежду, что в ближайшее время эта проблема будет решена.

«Вряд ли, лет за пятнадцать ничего не изменилось, то сейчас тем более», - отметил в ответ абонент.

Также в «Киевстар» поступила жалоба относительно исчезновения денег.

«А у меня компания «Киевстар» украла деньги за мобильный интернет (мобильный интернет был выключен). Вот так за счет клиентов компенсируете свои расходы», - сообщила одна из клиенток «Киевстар».

«Киевстар» отреагировал на жалобу, заверив, что компания всегда действует в соответствии с требованиями действующего законодательства и компании очень важна репутация и доверие клиентов. Клиентке предложили обратиться со своей проблемой в приватные сообщения.

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