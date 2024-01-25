Телекомунікаційна компанія «Київстар» попередила своїх абонентів про загрозу і повідомила, як діяти.

У «Київстар» попередили абонентів про дзвінки, до яких оператор не має відношення, пише Politeka.net.

«Київстар» повідомив абонентам, що їм можуть телефонувати з невідомих номерів і людина на тому боці слухавки може представитися співробітником оператора.

Співрозмовник може запропонувати отримати додаткові послуги, перемкнутися на кращий стандарт зв’язку тощо.

«Для цього вас просять назвати код із попередньо надісланого SMS чи останні цифри номера, з якого вам через хвилину телефонують», - повідомили в «Київстар», як може йти ця розмова.

У «Київстар» запевнили, що так роблять лише шахраї.

«Ми ніколи не телефонуємо абонентам із проханням назвати персональні дані, коди із SMS-повідомлень, дані банківської картки або паролі», - запевнили в «Київстар».

"Київстар" попередив абонентів про небезпеку.

Якщо абонент отримав подібній дзвінок, «Київстар» радить діяти наступним чином: негайно кладіть слухавку; не називайте одноразові паролі із SMS; не повідомляйте дані про вхідні дзвінки незнайомцям; якщо до вас звернулись у месенджерах, припиніть спілкування; зателефонуйте на нашу гарячу лінію та повідомте номер шахрая.

«Будьте пильними і дбайте про свою безпеку!», - підкреслили в «Київстар».

Додамо, у свою чергу клієнти «Київстар» скаржаться на негаразди зі зв’язком.

«Нема зв'язку. Не можливо додзвонитись на Київстар. Пів-дня каже внє зони»,

«Непрацює Київстар зв'язок...»,

«Будь ласка, допоможіть отримати інформацію щодо мобльного інтернету, він не працює. Жоден чат не відповідає, пишу на всі чати з самого ранку»,

«Не працює мобільний зв'язок. На 466 по півгодини слухаєш музику, а оператор не відповідає», - пишуть клієнти на офіційній сторінці «Київстар» в Facebook.

У компанії пообіцяли розібратись з кожним випадком.

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