Телекоммуникационная компания «Киевстар» предупредила своих абонентов об угрозе и сообщила, как поступить.

В «Киевстаре» предупредили абонентов о звонках, к которым оператор не имеет отношения, пишет Politeka.net.

«Киевстар» сообщил абонентам, что им могут звонить по телефону с неизвестных номеров и человек на той стороне трубки может представиться сотрудником оператора.

Собеседник может предложить получить дополнительные услуги, переключиться на лучший стандарт связи.

«Для этого вас просят назвать код из предварительно отправленного SMS или последние цифры номера, с которого вам через минуту звонят по телефону», - сообщили в «Киевстар», как может идти этот разговор.

В «Киевстаре» заверили, что так поступают только мошенники.

"Мы никогда не звоним абонентам с просьбой назвать персональные данные, коды из SMS-сообщений, данные банковской карты или пароли", - заверили в "Киевстар".

"Киевстар" предупредил абонентов об опасности.

Если абонент получил подобный звонок, «Киевстар» советует действовать следующим образом: немедленно кладите трубку; не называйте одноразовые пароли из SMS; не сообщайте данные о входящих вызовах незнакомцам; если к вам обратились в мессенджерах, прекратите общение; позвоните на нашу горячую линию и сообщите номер мошенника.

«Будьте бдительны и заботьтесь о своей безопасности!», - подчеркнули в «Киевстаре».

Добавим, в свою очередь, клиенты «Киевстар» жалуются на проблемы со связью.

«Нет связи. Невозможно дозвониться по Киевстару. Полдня говорит вне зоны»,

«Не работает Киевстар связь...»,

«Пожалуйста, помогите получить информацию о мобильном интернете, он не работает. Ни один чат не отвечает, пишу на все чаты с самого утра»,

«Не работает мобильная связь. На 466 по полчаса слушаешь музыку, а оператор не отвечает» , – пишут клиенты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В компании пообещали разобраться с каждым случаем.

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