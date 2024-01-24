Клієнти телекомунікаційної компанії «Київстар» скаржаться на невирешені проблеми зі зв’язком і не тільки.

«Київстар» продовжує відновлюватись після грудневої масштабної хакрескої атаки, яка призвела до потужного збою в Мережі. Як наслідок – не працював зв’язок, Інтернет та інші послуги мобільного оператора.

Після збою «Київстар» надав абонентам компенсацію. Так, “Київстар” скасував наступну планову плату за тариф для своїх абонентів. А також компанія пообіцяли виділити 100 мільйонів гривень на потреби ЗСУ.

«Ми скасовуємо наступну плату за тариф для всіх. Все відбудеться автоматично — підключати нічого не потрібно», - оголосили в «Київстар».

Однак деякі абоненти виявилися незадоволені розміром компенсації. Також клієнти «Київстар» продовжують скаржитись на якість зв’язку та послуги, які доси не працюють.

«Як можна зняття коштів щомісяця (і в грудні, і зараз - що є!) підміняти аферою під назвою "даруємо за негаразди зв'язку в грудні місяць без абонплати!" ( ) На кого розраховане це?! Мені й дружині жодних відмін не зроблено, хоч про це і написано в повідомленнях 11.01! Вчора прийшло попередження - заплати, а то 20 грн в день заберемо. А 29.11 я оплатив на два місяці наперед! В дружини теж оплатив на два місяці наперед 21.12!»,

«Коли відновлять додатковий номер? Не працює»,

«Обманули, заплатил за місяць 2 раза. Обіцяли компенсації. Шо це було?»,

«Київстар дно,проблеми не вирішені після так званої атаки,до якої українські абоненти не мають відношення,а сталась атака через те,що Київстар економив на безпеці захисту своїх ресурсів,тепер люди страждають від неякісного звязку та інтернету! Скасування абонплати в якості компенсації на місяць це сміх та позор таким керівникам компанії! Люди і досі мають проблеми з цим оператором», - скаржаться абоненти.

У «Київстар» на скарги відреагували. Зокрема, повідомивши, що кібератака на мережу Київстар, яка сталась 12 грудня 2023 року, вплинула на деякі технологічні системи, які відповідали за роботу зв’язку.

«Але вони були відновлені протягом кількох днів завдяки фаховій роботі спеціалістів і партнерів компанії. Мережа Київстару працює у звичному режимі і надає абонентам всі основні базові послуги. 99% телеком обладнання мережі на підконтрольній Україні території у робочому стані», - запевнили в «Київстар».

Також у «Київстар» підкреслили, що після кібератаки компанія зробить відповідні висновки та дії для підсилення стійкості системи.

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