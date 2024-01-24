Клиенты телекоммуникационной компании "Киевстар" жалуются на нерешенные проблемы со связью и не только.

«Киевстар» продолжает восстанавливаться после декабрьской масштабной хакреской атаки, приведшей к мощному сбою в Сети. Как следствие – не работала связь, Интернет и другие услуги мобильного оператора.

После сбоя "Киевстар" предоставил абонентам компенсацию. Так, "Киевстар" отменил следующую плановую плату за тариф для своих абонентов. А также компания пообещали выделить 100 миллионов гривен на нужды ВСУ.

«Мы отменяем следующую плату за тариф для всех. Все произойдет автоматически – подключать ничего не нужно», - объявили в «Киевстар».

Однако некоторые абоненты оказались недовольны размером компенсации. Также клиенты «Киевстар» продолжают жаловаться на качество связи и услуги, которые до сих пор не работают.

«Как можно снятие средств ежемесячно (и в декабре, и сейчас – что есть!) подменять аферой под названием "дарим за трудности со связью в декабре месяц без абонплаты!". На кого рассчитано это?! Мне и жене никаких отмен не сделано, хоть об этом и написано в сообщениях 11.01! Вчера пришло предупреждение – заплати, а то 20 грн в день заберем. А 29.11 я оплатил на два месяца вперед! У жены тоже оплатил на два месяца вперед 21.12!»,

«Когда восстановят дополнительный номер? Не работает»,

«Обманули, заплатил за месяц 2 раза. Обещали компенсации. Что это было?»,

«Киевстар дно, проблемы не решены после так называемой атаки, к которой украинские абоненты не имеют отношения, а произошла атака из-за того, что Киевстар экономил на безопасности защиты своих ресурсов, теперь люди страдают от некачественной связи и интернета! Отмена абонплаты в качестве компенсации на месяц – это смех и позор таким руководителям компании! Люди до сих пор имеют проблемы с этим оператором» , - жалуются абоненты.

В «Киевстаре» на жалобы отреагировали. В частности, сообщив, что кибератака на сеть Киевстар, произошедшая 12 декабря 2023 года, повлияла на некоторые технологические системы, отвечающие за работу связи.

«Но они были восстановлены в течение нескольких дней благодаря профессиональной работе специалистов и партнеров компании. Сеть Киевстара работает в обычном режиме и предоставляет абонентам все основные базовые услуги. 99% телеком оборудования сети на подконтрольной Украине территории в рабочем состоянии», - заверили в «Киевстаре».

Также в «Киевстаре» подчеркнули, что после кибератаки компания сделает соответствующие выводы и действия для усиления устойчивости системы.

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