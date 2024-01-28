Деякі абоненти «Київстар» поскаржились на сповіщення, яких не хочуть отримувати, пише Politeka.net.

За словами клієнтів, «Київстар» їх буквально «дістав».

«Замість забезпечення якісного зв'язку намагаються продати то їжу, то якусь гру в слова, то знижки на якийсь інший непотріб»,

«Ви все ж дивні, право слово… Встановила знов ваш додаток, бо ніяк не хоче пройти смс з активацією FaceTime. Вирішила перевірити, чи не знімається плата за ті смс постійно. А додаток давай меня кожного дня слати рекламні сповіщення. Сьогодні ось про суші реклама. І не можливо ото вимкнути. Тупо нема такої опції. Все більше думки про міграцію, бо ви вже дістали.. Я не надавала дозволу додатку КС щось мені відправляти, тому і гадки не мала, що треба йти аж в «налаштування телефону» і щось там вимикати. Тож просто видалила ваш додаток як зайву фігню і більше не планую його відновлювати»,

«Досить часто підспамлюють. І це не те, що я хочу отримувати, коли плачу їм гроші», - скаржаться українці на сторінці «Київстар» у Facebook.

«У «Київстар» на скарги відреагували. Зокрема, повідомивши, як відмовитись від цієї послуги.

«Можу запропонувати відключити пуш-повідомлення в налаштуваннях телефону, обравши розділ "Додатки" (Програми), обираєте додаток, що вас цікавить (Мій Київстар) , далі пункт "Повідомлення", його потрібно вимкнути. При цьому всі пуш-повідомлення будуть відключені», - повідомив представник «Київстар».

Додамо, у «Київстар» також попередили українців про небезпечні дзвінки з невідомих номерів.

«Ми ніколи не телефонуємо абонентам із проханням назвати персональні дані, коди із SMS-повідомлень, дані банківської картки або паролі», - зазначили в «Київстар», повідомляючи, що так роблять лише шахраї.

Останні новини України:

Нагадаємо, "Київстар" заявив про нові проблеми.

Також повідомлялось, що "Київстар" попередив про подорожчання - у яких тарифах вже зросли ціни.

"Київстар" зробив оголошення щодо тарифів і оплати - скільки доведеться заплатити.