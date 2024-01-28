Некоторые абоненты «Киевстар» пожаловались на уведомления, которые не хотят получать, пишет Politeka.net.

По словам клиентов, «Киевстар» их буквально «достал».

«Вместо обеспечения качественной связи пытаются продать то еду, то какую-то игру в слова, то скидки на какой-то другой хлам»,

«Вы все же странные, право слово… Установила снова ваше приложение, потому что никак не хочет прийти смс с активацией FaceTime. Решила проверить, не снимается ли плата за эти смс постоянно. А приложение давай мне каждый день слать рекламные уведомления. Сегодня вот о суше реклама. И невозможно отключить. Тупо нет такой опции. Все больше мысли о миграции, потому что вы уже достали... Я не давала разрешения приложению КС что-то мне отправлять, поэтому и не подозревала, что нужно идти аж в «настройку телефона» и что-то там выключать. Так что просто удалила ваше приложение как лишнюю фигню и больше не планирую его восстанавливать»,

«Довольно часто подспамивают. И это не то, что я хочу получать, когда плачу им деньги», – жалуются украинцы на странице «Киевстар» в Facebook.

«В «Киевстаре» на жалобы отреагировали. В частности, сообщив, как отказаться от этой услуги.

«Могу предложить отключить пуш-сообщение в настройках телефона, выбрав раздел "Приложения" (Программы), выбираете интересующее приложение (Мой Киевстар) , далее пункт "Сообщения", его нужно отключить. При этом все пуш-сообщения будут отключены», - сообщил представитель «Киевстар».

Добавим, в «Киевстаре» также предупредили украинцев об опасных звонках с неизвестных номеров.

«Мы никогда не звоним абонентам с просьбой назвать персональные данные, коды из SMS-сообщений, данные банковской карты или пароли», - отметили в «Киевстаре», сообщая, что так поступают только мошенники.

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