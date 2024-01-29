«Киевстар» предупредил своих абонентов об изменениях, как произойдут уже в ближайшие дни – а именно с 1 февраля.

Телекоммуникационная компания «Киевстар» объявила об изменении условий использования сервисов Viber-рассылок для корпоративных клиентов, пишет Politeka.net со ссылкой на официальную страницу оператора.

В сообщении говорится, что, учитывая экономические и рыночные условия, а также расширение возможностей сервисов, компания пересмотрела стоимость некоторых тарифных предложений для бизнес-клиентов.

«В частности, с 1 февраля 2024 года увеличивается стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов, осуществляющих коммерческие рассылки», - предупредили в «Киевстаре».

Подчеркнем, что сейчас у компании цены на тарифы по предоплате на 2024 год колеблются от 125 до 500 грн. Для бизнес-клиентов есть 5 пакетов услуг, стоимость которых составляет от 200 до 1 000 грн в месяц.

Отметим, что в «Киевстар» отреагировали на жалобы абонентов по проблемам с мобильным интернетом.

«На данный момент действительно могут возникать сложности со скоростью мобильного Интернета. Наши специалисты уже занимаются устранением сложностей…», – отметил представитель «Киевстар» на официальной странице компании в Facebook.

Также в «Киевстар» напомнили, что больше нельзя перебросить деньги на банковскую карту.

"Компания прекратила работу услуги Смарт-Деньги в связи с изменением стратегии развития. Все сервисы продукта Смарт-Деньги, а именно перевод средств с мобильного счета на карточный счет, на мобильный счет другого оператора, оплата с мобильного счета коммунальных платежей, транспорта и другие сервисы, в том числе и мобильное приложение «Смарт-Деньги», недоступны с 1 декабря, 2022», - напомнили в «Киевстар».

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