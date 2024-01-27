Телекомунікаційна компанія «Київстар» попередила клієнтів про зміни, які відбудуться вже незабором – з 1 лютого.

Оператор «Київстар» повідомив про зміни, що стануться наступного тижня, з 1 лютого, пише Politeka.net.

Зміни відбудуться у правилах розподілу коштів між номерами. Як повідомили у «Київстар», з 1 лютого для абонентів передплати зміняться умови щодо реалізації технологічної можливості розподілення залишку коштів між мобільними номерами саме «Київстар».

«Ліміт суми розподілення на місяць знижується до 3000 для всіх абонентів», - повідомили у «Київстар».

Також у «Київстар» додали, що усі користувачі матимуть стандартні умови користування. А саме - максимальна сума операції — 1000 та максимальна кількість операцій на добу — 3.

У «Київстар» підкреслили, що зміни з 1 лютого запроводжаються з метою приведення у відповідність функціонування технологічної можливості за рекомендаціями Національного Банку України.

Додамо, «Київстар» продовжує відновлювальні роботи після масштабної грудневої хакерскої атки. Так, досі тривають роботи по відновленню послуги «Додатковий номер».

«Kyivstar щось довго тривають, щось тут не те. Номери точно не втрачені?», «Що з Додатковим?», - цікавляться абоненти на офіціній сторінці «Київстар» у Facebook.

«ще тривають роботи по відновленню послуги "Додатковий номер», - запевняють у «Київстар».

Також нагадаємо, що нідерландська компанія VEON – власник "Київстар" – оголосила збитки від кібератаки та збою мережі у грудні 2023 року - майже 100 мільйонів доларів.

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