Телекоммуникационная компания «Киевстар» предупредила клиентов об изменениях, которые произойдут уже в скором времени – с 1 февраля.

Оператор «Киевстар» сообщил об изменениях, которые произойдут на следующей неделе, с 1 февраля, пишет Politeka.net.

Изменения произойдут в правилах распределения денежных средств между номерами. Как сообщили в «Киевстаре», с 1 февраля для абонентов подписки изменятся условия по реализации технологической возможности распределения остатка средств между мобильными номерами именно «Киевстар».

«Лимит суммы распределения в месяц снижается до 3000 для всех абонентов», – сообщили в «Киевстаре».

Также в «Киевстар» добавили, что у всех пользователей будут стандартные условия пользования. А именно – максимальная сумма операции – 1000 и максимальное количество операций в сутки – 3.

В «Киевстаре» подчеркнули, что изменения с 1 февраля вводятся с целью приведения в соответствие функционирования технологической возможности по рекомендациям Национального Банка Украины.

Добавим, Киевстар продолжает восстановительные работы после масштабной декабрьской хакерской атки. Так, до сих пор продолжаются работы по восстановлению услуги «Дополнительный номер».

«Kyivstar, что-то долго продолжаются, что-то здесь не то. Номера точно не потеряны?», «Что с Дополнительным?» - интересуются абоненты на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

«Еще продолжаются работы по восстановлению услуги «Дополнительный номер», – уверяют в «Киевстаре».

Также напомним, что нидерландская компания VEON – владелец "Киевстар" – объявила ущерб от кибератаки и сбоя сети в декабре 2023 года – почти 100 миллионов долларов.

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