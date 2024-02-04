Телекоммуникационная компания «Киевстар» сделала важные уточнения относительно стоимости услуг, пишет Politeka.net.

А именно тариф «Киевстар» LOVE UA На максимум.

«Киевстар-справка 466 рекомендует мне тариф «Love UA на максимум» за 125 гривен, а когда он рассказывает об этом тарифе подробнее, оказывается, что он стоит уже 175 гривен за одно начисление. Так сколько же на самом деле стоит этот тариф за один платеж?" - обратились к "Киевстар" с вопросом на официальной странице компании в Facebook.

Тарифы «Киевстар».

«Киевстар» сообщил, что тариф LOVE UA На максимум стоит 175 гривен.

"Информатор сообщает вам о наличии скидки, поскольку тариф стоит 175", - пояснил представитель "Киевстара".

Тогда подписчик решил еще раз уточнить:

«Информатор использует не слово «скидка», а слово «оплата» для тарифа 125 гривен, и это дает неясную информацию » .

В «Киевстаре» пояснили, что 125 и является платежом, и предложили клиенту связаться с ними в личных сообщениях, чтобы консультант смог предоставить всю информацию.

Отметим, что тариф LOVE UA На максимум от Киевстар, судя по сообщению на сайте, стоит 175 гривен, что составляет примерно 6,25 гривен/день на 4 недели. В тариф включено: мобильная связь и 1 Суперсила на выбор.

«В тариф включен Роуминг как дома. Плата за тариф остается такой же, как в Украине, а автоматически подключение можно будет использовать в Польше, Италии, Германии и еще 24 странах", - также сообщил "Киевстар" одно из правил тарифа.

Тарифы «Киевстар».

Добавим, что абонентов «Киевстар» также интересует, когда вернется услуга «Дополнительный номер».

«Киевстар» не смог назвать сроки, но пообещал сообщить об этом.

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