Мобільний оператор «Київстар» повідомив абонентам про важливі зміни, що стануться вже за кілька днів.

Оператор «Київстар» попереджає абонентів, що з 1 лютого стануться деякі зміни, пише Politeka.net.

Так, з цього дня для абонентів передплати зміняться умови щодо реалізації технологічної можливості розподілення залишку коштів між мобільними номерами Київстар.

Як підкреслили в «Київстар», ліміт суми розподілення на місяць знижується до 3000 для всіх абонентів.

«Усі користувачі матимуть стандартні умови користування: максимальна сума операції — 1000 та максимальна кількість операцій на добу — 3», - пояснили в «Київстар».

Також в «Київстар» повідомили про причини таких змін:

«З метою приведення у відповідність функціонування технологічної можливості за рекомендаціями НБУ».

Додамо, що тим часом деякіі абоненти «Київстар» скаржаться на поганий мобільний інтернет від компанії.

«Чому так погано працює мобільний інтернет? Тільки не треба знову стандартну стару пісню про "товщину стін і їх матеріал". У ваших конкурентів вск працює нормально…»,

«Погано інтернет працює і що оце дали на місяць компенсацію а далі як хочеш. А чи розуміння єсть що як бути інваліду в людей нема коштів то як бути як оновити пакет і за що платити таку суму якої і нема ну люди нуждаються потрібна допомога. Да і повинні булиб дати безкоштовно на довгий час користуватися дзвінками і інтернетом»,

«Я вимушено користуюсь інтернетом з картки Водафон»,

«Чи з якихось інших причин, інтернет ледь повзе і не може завантажити деякі сторінки?», - скаржились клієнти компанії на її офіційній сторінці в Facebook.

У «Київстар» підвтердили тимчасові складнощі і запевнили, що їх буде усунено якнайшвидше.

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Також повідомлялось, що Lifecell попередив абонентів про небезпеку.

Крім того, Politeka.net писала, що "Київстар" повідомив про зміни, які вже набули чинності.