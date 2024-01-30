Мобильный оператор «Киевстар» сообщил абонентам о важных изменениях, которые произойдут уже через несколько дней.

Оператор Киевстар предупреждает абонентов, что с 1 февраля произойдут некоторые изменения, пишет Politeka.net.

Так, с этого дня для абонентов подписки изменятся условия реализации технологической возможности распределения остатка средств между мобильными номерами Киевстар.

Как подчеркнули в «Киевстаре», лимит суммы распределения в месяц снижается до 3000 для всех абонентов.

«У всех пользователей будут стандартные условия пользования: максимальная сумма сделки — 1000 и максимальное количество операций в сутки — 3», - пояснили в «Киевстар».

Также в «Киевстаре» сообщили о причинах таких изменений:

"С целью приведения в соответствие функционирования технологической возможности по рекомендациям НБУ".

Тем временем некоторые абоненты «Киевстар» жалуются на плохой мобильный интернет от компании.

"Почему так плохо работает мобильный интернет? Только не нужно снова стандартную старую песню о "толщине стен и их материале". У ваших конкурентов работает нормально…»,

«Плохо интернет работает и что это дали на месяц компенсацию, а дальше как хочешь. А понимание ли есть, что как быть инвалиду. У людей нет средств, то как быть, как обновить пакет и за что платить такую ​​сумму которой и нет ну люди нуждаются в помощи. Да и должны были бы дать бесплатно на долгое время пользоваться звонками и интернетом»,

«Я вынужденно пользуюсь интернетом с карты Водафон»,

«По каким причинам, интернет едва ползет и не может скачать некоторые страницы?», - жаловались клиенты компании на ее официальной странице в Facebook.

В «Киевстар» подтвердили временные сложности и заверили, что они будут устранены как можно быстрее.

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Также сообщалось, что Lifecell предупредил абонентов об опасности.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Киевстар" сообщил об изменениях, которые уже вступили в силу.