Мобільний оператор «lifecell» попередив абонентів про неприємності, які можуть статися з кожним, хто користуєтсья мобільним телефоном.

«lifecell» звернувся до своїх клієнтів з важливою інформацією щодо повідомлень на кшталт: «Ви виграли мільйон, але треба відправити SMS на номер…», «Я твій однокласник, і мені потрібні гроші». Серед таких повідомлень можуть бути і повідомлення нібито від банку з проханням щось «підтвердити».

Ці повідомлення несуть велику загрозу, адже це і є фішинг — кібершахрайство.

Воно спрямоване на виманювання у людей особистої інформації, паролів, банківських даних тощо.

«lifecell» закликає абонентів не натискати на підозрілі кнопки, посилання та не сканувати дивні QR- коди. Не надсилати облікові дані, навіть якщо організація здається знайомою. Краще ще раз перевірити.

Абонентів просять піддавати сумнівам та подвійній перевірці усі вхідні повідомлення та налаштувати двофакторну автентифікацію (це забезпечить додатковий рівень захисту вашого акаунту).

«Одразу блокуйте карту, якщо ввели свої дані на підозрілому ресурсі. Повідомляйте про інцидент у ваш банк лише за офіційними каналами комунікації. Якщо ви ввели дані для входу в акаунт, терміново завершуйте сесію і змінюйте паролі», - порадили в «lifecell».

Також українців закликають при підключенні до публічної мережі WI-FI уважно читати угоду та користуватись VPN.

Також у «lifecell» зробили пояснення щодо змін у тарифах.

«Коли очікувати зміни у тарифах передплати? Якщо акція "Небачені ціни" діє ще 3 місяці, чи буде її продовжено у зв'язку з економічною ситуацією в країні? Чи може оператор розширити дію тарифного плану "Потужний" на всій підконтрольній території України для підтримки абонентів хоча б під час війни?», - задав питання один з абонентів на офіційній сторінці «lifecell» у Facebook.

У «lifecell» відповіли, що інформацію про продовження акції "Небачені ціни" не отримували.

«Щодо тарифу "Потужний", то зафіксували Ваше побажання», - запевнила абонента представниця «lifecell».

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