Так, у «Lifecell» поцікавились щодо змін з тарифами, пише Politeka.net.

«Де нові тарифи Лайфселл і 5Gв Україні? 1 тариф лише Потужний, але він регіональний, а ви казали що регіональні тарифи діють для всіх на період воєнного стану по всій Україні. Обмеження знято з 20.04.2022».

У «Lifecell» відповіли, що з початку повномасштабного вторгнення регіональні тарифи діяли по всій Україні.

«З 22.11.2022 дана умова була знята», - зазначили в «Lifecell».

Щодо нових тарифів та технології 5G, «Lifecell» порекомендував своїм абонентам то слідкувати за оновленнями на офіційному сайті компанії.

Ще один абонент звернувся до Lifecell з запитанням, чи буде продовжено акцію Небачені ціни після 30.04.24.

«Чи будуть запущені цього року нові тарифи? Чи будуть зміни в наявних?», - поцікавився клієнт.

У «Lifecell», реагуючи на звернення, повідомили, що інформація про зміни чи запуск нових тарифів на даний момент відсутня.

Додамо, раніше Lifecell оголосив, що продовжено дії акцій «Гігабайти без кордонів» та «Хвилини для України» до кінця травня 2024 року. Абоненти-роумери lifecell зможуть надалі використовувати пакетні гігабайти та хвилини за кордоном у низці країн за умови оплаченого пакета послуг.

Для цього слід оплатити пакет послуг за тарифним планом або перезамовити його за номером *700# у період проведення акцій.

«Акції не потребують додаткового підключення – хвилини/гігабайти нараховуються автоматично після оплати/перезамовлення пакету послуг»,- пояснювали у «Lifecell».

Також повідомлялось, що lifecell разом з ПУМБ запустили автооплату для фінансових номерів у застосунку банку.

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