Мобильный оператор «Lifecell» сообщил абонентам важную информацию об изменениях, а также новых тарифах.

Так, у Lifecell поинтересовались относительно изменений с тарифами, пишет Politeka.net.

«Где новые тарифы Лайфселл и 5G в Украине? 1 тариф только Мощный, но он региональный, а вы говорили, что региональные тарифы действуют для всех на период военного положения по всей Украине. Ограничение снято с 20.04.2022».

В Lifecell ответили, что с начала полномасштабного вторжения региональные тарифы действовали по всей Украине.

"С 22.11.2022 данное условие было снято", - отметили в "Lifecell".

Что касается новых тарифов и технологии 5G, «Lifecell» порекомендовал своим абонентам следить за обновлениями на официальном сайте компании.

Еще один абонент обратился к Lifecell с вопросом, будет ли продлена акция Невиданные цены после 30.04.24.

«Будут ли запущены в этом году новые тарифы? Будут ли изменения у имеющихся?», - поинтересовался клиент.

В «Lifecell», реагируя на обращение, сообщили, что информация об изменениях или запуске новых тарифов на данный момент отсутствует.

Добавим, ранее Lifecell объявил, что продолжены действия акций "Гигабайты без границ" и "Минуты для Украины" до конца мая 2024 года. Абоненты-роумеры lifecell смогут в дальнейшем использовать пакетные гигабайты и минуты за границей в ряде стран при условии оплаченного пакета услуг.

Для этого необходимо оплатить пакет услуг по тарифному плану или перезаказать его по номеру *700# в период проведения акций.

«Акции не нуждаются в дополнительном подключении – минуты/гигабайты начисляются автоматически после оплаты/перезаказа пакета услуг»,- объясняли в Lifecell.

Также сообщалось, что lifecell вместе с ПУМБ запустили автооплату для финансовых номеров в банке.

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