Телекомунікаційна компанія «Lifecell» повідомила абонентам про одну зі своїх послуг, однак, як виявилося, в деяких вона викликає гнів і роздратування.

У «Lifecell» нагадали своїм абонентам про платформу взаємодопомоги «Подвійно Добродійно», завдяки якій в них є можливість надати допомгу тим, хто потребує хвилини чи гігабайти.

«Розмістіть ГБ чи хвилини на дошці допомоги, а ми подвоїмо вашу доброту», - закликали в «Lifecell».

Також у «Lifecell» підкреслили, що на цій платформі можна не тільки допомогти, а й отримати допомогу.

«Акція «Подвійно добродійно» триває з 09 серпня 2023 року до 09 серпня 2024 року включно по всій території України (крім тимчасово окупованих та непідконтрольних територій)», - повідомили в «Lifecell».

«Lifecell»

Однак виявилося, що деякі абоненти послугою не задоволені.

«Це фейк. Насправді отримати допомогу неможливо, вже багато разів пробував. "Зараз нема доступної допомоги", і все… Вже більше місяця жодної пропозиції»,

«Марно», - пишуть абоненти на сторінці «Lifecell» у Facebook.

«Lifecell»

У «Lifecell» відреагували на критику, пояснивши, чому абоненти не можуть отримати допомогу.

«Програма взаємодопомоги "Подвійно Добродійно" є реальною, проте наразі можливо відсутні актуальні пропозиції допомоги».

У «Lifecell» також рекомендували слідкувати за оновленнями та очікувати нових пропозицій.

«Наразі ми працюємо над новими пропозиціями», - підкреслили в «Lifecell», додавши, що їм "дуже прикро", що клієнти незадоволені.

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