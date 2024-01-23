Телекоммуникационная компания Lifecell сообщила абонентам об одной из своих услуг, однако, как оказалось, у некоторых она вызывает гнев и раздражение.

В «Lifecell» напомнили своим абонентам о платформе взаимопомощи «Подвійно Добродійно», благодаря которой у них есть возможность предоставить помощь тем, кто нуждается в минутах или гигабайтах.

"Разместите ГБ или минуты на доске помощи, а мы удвоим вашу доброту", - призвали в "Lifecell".

Также в Lifecell подчеркнули, что на этой платформе можно не только помочь, но и получить помощь.

«Акция « Подвійно Добродійно» проходит с 09 августа 2023 года по 09 августа 2024 года включительно по всей территории Украины (кроме временно оккупированных и неподконтрольных территорий)», - сообщили в «Lifecell».

«Lifecell»

Однако оказалось, что некоторые абоненты не удовлетворены услугой.

«Это фейк. На самом деле получить помощь невозможно, уже много раз пробовал. "Сейчас нет доступной помощи", и все… Уже больше месяца никакого предложения»,

«Бесполезно», - пишут абоненты на странице «Lifecell» в Facebook.

«Lifecell»

В Lifecell отреагировали на критику, объяснив, почему абоненты не могут получить помощь.

«Программа взаимопомощи "Подвійно Добродійно" реальна, однако в настоящее время возможно отсутствуют актуальные предложения помощи».

В Lifecell также рекомендовали следить за обновлениями и ожидать новых предложений.

"Пока мы работаем над новыми предложениями", - подчеркнули в "Lifecell", добавив, что им "очень жаль", что клиенты недовольны.

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