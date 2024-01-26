Мобильный оператор «lifecell» предупредил абонентов о неприятностях, которые могут произойти с каждым, кто пользуется мобильным телефоном.

«lifecell» обратился к своим клиентам с важной информацией по поводу сообщений типа: «Вы выиграли миллион, но надо отправить SMS на номер…», «Я твой одноклассник, и мне нужны деньги». Среди таких сообщений могут быть и сообщения якобы от банка с просьбой что-то "подтвердить".

Эти сообщения несут большую угрозу, ведь это и есть фишинг — кибермошенничество.

Оно направлено на выманивание у людей личной информации, паролей, банковских данных.

Lifecell призывает абонентов не нажимать на подозрительные кнопки, ссылки и не сканировать странные QR-коды. Не передавать учетные данные, даже если организация кажется знакомой. Лучше еще раз проверить.

Абонентов просят подвергать сомнению и двойной проверке все входящие сообщения и настроить двухфакторную аутентификацию (это обеспечит дополнительный уровень защиты вашего аккаунта).

«Сразу блокируйте карту, если ввели свои данные на подозрительном ресурсе. Сообщайте об инциденте в ваш банк только по официальным каналам коммуникации. Если вы ввели данные для входа в аккаунт, срочно завершайте сессию и меняйте пароли», – посоветовали в lifecell.

Также украинцы призывают при подключении к публичной сети WI-FI внимательно читать соглашение и пользоваться VPN.

Также в lifecell сделали объяснения по изменениям в тарифах.

«Когда ждать изменения в тарифах подписки? Если акция "Невиданные цены" действует еще 3 месяца, будет ли она продлена в связи с экономической ситуацией в стране? Может ли оператор расширить действие тарифного плана "Мощный" на всей подконтрольной территории Украины для поддержки абонентов хотя бы во время войны?», - задал вопрос один из абонентов на официальной странице lifecell в Facebook .

В lifecell ответили, что информацию о продлении акции "Невиданные цены" не получали.

"Что касается тарифа "Мощный", то зафиксировали Ваше пожелание", - заверила абонента представительница "lifecell".

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