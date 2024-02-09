Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомила про зміни, що відбулися і торкнуться кожного абонента.

«Київстар» повідомив що зміниться вже відсьогодні, 9 лютого.

Так, згідно з повідомленням «Київстар» знову буде доступна послуга, яка не првцювала з грудня минулого року.

«З 9 лютого 2024 року абоненти знову зможуть замінити стандартну мелодію гудків на улюблений трек та налаштувати індивідуальні мелодії для різних контактів», - повідомили у «Київстар» про відновлення послуги Ді-Джингл.

Послуга не працювала після 12 грудня 2023 – це стало одним з наслідків масштабної хакерської атаки.

Отже, з 9 лютого абоненти знову зможуть замінити стандартну мелодію гудків на улюблений трек та налаштувати індивідуальні мелодії для різних контактів.

Також у «Київстар» повідомили вартість послуги: для пакету Classic — 25 грн/міс або 1 грн/день, для пакету Premium — 50 грн/міс або 2 грн/день

Додамо, стали відомі нові подробиці хакерської атаки на «Київстар» 12 грудня минулого року.

Так, у «Київстар» повідомили версії того, що сталося.

«Якщо простими словами, то сталася компрометація облікового запису. Згідно з поточним розслідуванням, є дві версії. Основна версія – це обліковий запис та з'єднання між Київстаром і одним з постачальників послуг. Далі, як результат цієї компрометації, зловмисникам вдалося зібрати, і вони досить довго цим займалися, багато облікових записів. І щойно вони отримали обліковий запис з адміністративними правами – почали діяти", - повідомив президент "Київстару" Олександр Комаров.

За його словами, у зловмисників було два вектори атаки. Перший з них був спрямований на віртуальну інфраструктуру, а другий – на фізичну.

Нагадаємо, згідно з інформацією СБУ, за атакою на Київстар стоїть хакерське угруповання "Солнцепек", яке вважається підрозділом головного управління розвідки російської федерації.

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