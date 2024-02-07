Компанія «Vodafone» оголосила про зміни, які відбудуться з 22 лютого.

«Через зростання витрат на підтримку і відновлення мережі маємо змінити вартість тарифів», - попередили у Vodafone.

Водночас, як підкреслили у Vodafone, збільшиться обсяг інтернету.

Так, SuperNet Start коштуватиме 200 грн/місяць замість поточних 175 грн, а SuperNet Unlim – 410 грн/місяць замість 360 грн.

«Через зростання витрат на підтримку і відновлення мережі маємо змінити вартість тарифів. З 22.02.24 вартість вашого тарифу буде 200 грн/міс. Водночас збільшиться обсяг інтернету: з 15 до 20 ГБ», - йдеться у повідомленні «Vodafone» стосовно тарифу SuperNet Start.

Також у Vodafone додали, що при непідключеному пакеті послуг або за додатково витрачені МБ понад пакет на місяць вартість буде 15 грн/200 МБ.

Якщо у абонента підключені послуги «Рік без абонплат», «Квартал без абонплат» або «Пів року без абонплат», вартість тарифу не зміниться до закінчення терміну їх дії.

Обсяг інтернету при цьому збільшиться з 15 до 20 ГБ (за МБ понад пакет: 15 грн/200 МБ).

«Після закінчення цих послуг вартість тарифу буде 200 грн/міс., і ви зможете підключити їх знову. При непідключеному пакеті послуг на місяць – 15 грн/день (на безлімітні дзвінки в мережі)», - попередили у Vodafone.

Online PASS більше не буде входити в тариф.

«Трафік на застосунки, що входять у нього, буде використовуватися з пакета послуг у вашому тарифі», - пояснили у Vodafone.

Тариф SuperNet Unlim стане дорожчим на 50 грн і буде коштувати 410 грн.

При цьому буде збільшено обсяг інтернету на максимальній швидкості – на 20 ГБ. Після 22 лютого він становитиме 80 ГБ.

Вартість ГБ понад пакет у межах послуги «Додаткові гігабайти» – 15 грн/1 ГБ.

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