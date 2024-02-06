Телекомунікаційна компанія «Lifecell» попередила українців про небезпеку, і ця інформація стосується не тільки абонентів цієї компанії.

У «Lifecell» повідомили, що сьогодні – День безпечного інтернету.

«На жаль, це не значить, що в цей день інтернет стає безпечним. Але саме сьогодні ми хочемо нагадати вам основні правила інтернет безпеки», - підкреслили у «Lifecell».

«Lifecell» закликає українців використовувати надійні паролі. Вісім і більше знаків, великі та маленькі літери, цифри та спеціальні символи.

«І ні, Qwerty123 не підходить», - запевнили у «Lifecell».

Також мобільний оператор закликав користуватися ліцензованим ПЗ і регулярно його оновлювати.

«Двофакторна аутентифікація! Всюди. Бо одна перевірка — це добре, а дві — краще», - також радять у «Lifecell».

«Lifecell» звернувся до абонентів.

Також «Lifecell» наголошує на надвижливому правилі.

«Пам’ятайте про правило нульової довіри – це сучасна стратегія безпеки, що працює за принципом «ніколи не довіряйте, завжди перевіряйте». Це стосується невідомих email-ів, посилань, вкладень і т.д», - пояснили в «Lifecell».

«Lifecell» звернувся до абонентів.

Зазначимо, раніше стало відомо, lifecell подав до суду на Vodafone.

Причина конфлікту –послуга «Збереження номера».

Як повідомляла «Європейська правда», lifecell просить суд зобов'язати Vodafone припинити надання послуги "Збереження номера", оскільки остання суперечить вимогам чинного законодавства, порушує право lifecell на надання електронних комунікаційних послуг та право на отримання прибутку.

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"Vodafone" повідомив про зміни.

"Lifecell" звернувся до абонентів через небезпеку.