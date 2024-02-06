Телекоммуникационная компания "Lifecell" предупредила украинцев об опасности, и эта информация касается не только абонентов этой компании.

В Lifecell сообщили, что сегодня – День безопасного интернета.

«К сожалению, это не значит, что в этот день интернет становится безопасным. Но именно сегодня мы хотим напомнить вам основные правила интернет безопасности», – подчеркнули в Lifecell.

Lifecell призывает украинцев использовать надежные пароли. Восемь и более символов, прописные и строчные буквы, цифры и специальные символы.

"И нет, Qwerty123 не подходит", - заверили в "Lifecell".

Также мобильный оператор призвал пользоваться лицензированным ПО и регулярно его обновлять.

«Двухфакторная аутентификация! Повсюду. Потому что одна проверка – это хорошо, а две – лучше», - также советуют в «Lifecell».

"Lifecell" обратился к абонентам.

Также «Lifecell» настаивает на важном правиле.

«Помните о правиле нулевого доверия – это современная стратегия безопасности, работающая по принципу «никогда не доверяйте, всегда проверяйте». Это касается неизвестных email-ов, ссылок, вложений и т.д.», – пояснили в «Lifecell».

"Lifecell" обратился к абонентам.

Отметим, ранее стало известно, что lifecell подал в суд на Vodafone.

Причина конфликта – услуга «Сохранение номера».

Как сообщала «Европейская правда», lifecell просит суд обязать Vodafone прекратить предоставление услуги "Сохранение номера", поскольку последняя противоречит требованиям действующего законодательства, нарушает право lifecell на предоставление электронных коммуникационных услуг и право на получение прибыли.

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"Lifecell" обратился к абонентам из-за опасности.