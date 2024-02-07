Компания Vodafone объявила об изменениях, которые произойдут с 22 февраля.

«Из-за роста расходов на поддержку и восстановление сети мы должны изменить стоимость тарифов», - предупредили в Vodafone.

В то же время, как подчеркнули в Vodafone, увеличится объем интернета.

Так, SuperNet Start обойдется в 200 грн/месяц вместо текущих 175 грн, а SuperNet Unlim – 410 грн/месяц вместо 360 грн.

«Из-за роста расходов на поддержку и восстановление сети мы должны изменить стоимость тарифов. С 22.02.24 стоимость вашего тарифа будет 200 грн/мес. В то же время увеличится объем интернета: с 15 до 20 ГБ», - говорится в сообщении Vodafone относительно тарифа SuperNet Start.

Также в Vodafone добавили, что при неподключенном пакете услуг или дополнительно израсходованных МБ сверх пакета в месяц стоимость будет 15 грн/200 МБ.

Если у абонента подключены услуги «Год без абонплат», «Квартал без абонплат» или «Пол года без абонплат», стоимость тарифа не изменится до истечения срока их действия.

Объем интернета при этом увеличится с 15 до 20 ГБ (по МБ сверх пакета: 15 грн/200 МБ).

«По окончании этих услуг стоимость тарифа будет 200 грн/мес., и вы сможете подключить их снова. При неподключенном пакете услуг в месяц – 15 грн/день (на безлимитные звонки в сети)», – предупредили в Vodafone.

Online PASS больше не будет входить в тариф.

«Трафик на входящие в него приложения будет использоваться из пакета услуг в вашем тарифе», - пояснили в Vodafone.

Тариф SuperNet Unlim станет дороже 50 грн и будет стоить 410 грн.

При этом будет увеличен объем интернета на максимальной скорости – на 20 ГБ. После 22 февраля он составит 80 ГБ.

Стоимость ГБ сверх пакета в рамках услуги «Дополнительные гигабайты» – 15 грн/1 ГБ.

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