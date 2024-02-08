«Київстар» попередив абонентів, за яких обставин вони можуть втратити свій номер.

«Київстар» повідомив своїм клієнтам, що їхній номер справді може бути анульований.

На офіційній сторінці «Київстар» у Facebook з'явилася скарга на припинення роботи телефонного номера. При цьому людина багато років є абонентом "Київстар".

«Клієнт більше 20 років користувався номером, мешкає за кордоном, користується номером рідко, виявив, що сімка не реєструється, коли знадобився. Виявилося, «Київстар» анулював номер у грудні, не надсилаючи жодних повідомлень. Чи взагалі були повідомлення, підтримка - сказати не може. Телефон не вимикався та лежав у столі на зарядці», - описав ситуацію чоловік.

За його словами, при останній перевірці терміну дії номера в Мій Київстар було вказано термін десь до середини 2024 року. Остання смс у телефоні – вересень 2023 року.

«Намагався реєструвати номер на себе, щоб не втратити, але Київстар відмовив онлайн, треба йти до магазину, але магазинів за кордоном немає.

Бот пише, що номер можна відновити, але підтримка відмовила і єдине рішення запропонувала купити номер, коли він стане доступним в онлайн-магазині. Саме цього номера поки що там немає, але схожі коштують 2000 грн…», - повідомила людина, додавши, що нічого не збирається платити «Київстар» і по можливості перейде на інших операторів.

У «Київстар» підтвердили, що номер справді може бути анульований. При цьому абонент отримує повідомлення:

"Прикро, що так сталося. За місяць до анулювання номера надходить інформування смс і номер зупиняє дію, тоді є ще місяць для його відновлення шляхом поповнення рахунку. Якщо цього не зробити, можливість його відновлення не надається".

Термін дії номера – тарифи, що підключалися без паспорта.

У «Київстар» також додали:

«Веб версія Мій Київстар недоступна з 10/03/2023 року. Якщо ви пишите, що під час перевірки у Мій Київстар бачили термін дії номера до середини 2024 року, ви не могли його перевіряти у веб версії, тому що її вже не було…»,

Також клієнту запропонували звернутися до приватних повідомлень щодо реєстрації підписного номера на паспорт онлайн.

Додамо, що на сайті Київстар попереджається, що після закінчення терміну дії номера "Київстар" має право використовувати відповідні номери для нових стартових пакетів.

Останні новини України:

Проблеми з Інтернетом – у "Київстарі" розкрили причини та що робити.

Зміни тарифів – у "Київстар" оголосили, чого чекати у лютому.

"Київстар" попередив усіх абонентів – "Ми відключимо послугу".