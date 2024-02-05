У «Київстар» повідомили всім своїм абонентам інформацію стосовно змін у тарифах.

«Київстар» уточнив, чи будуть змінюватись тарифи, пише Politeka.net.

Так, на офіційній сторінці «Київстар» у Facebook один з абонентів поцікавився:

«Kyivstar , чи відбудеться зміна вартості тарифів?»

У «Київстар» запевнили, що змін поки не планується:

«Попередньої інформації стосовно зміни вартості тарифів немає», - повідомила представниця «Київстар».

Нагадаємо, раніше «Київстар» повідомив про зміни у правилах розподілу коштів між номерами.

Клієнтів «Київстар» попередили, що з 1 лютого для абонентів передплати зміняться умови щодо реалізації технологічної можливості розподілення залишку коштів між мобільними номерами Київстар.

«Ліміт суми розподілення на місяць знижується до 3000 для всіх абонентів», - пояснювали у «Київстар».

Також зазначалося, що усі користувачі матимуть стандартні умови користування: максимальна сума операції — 1000 та максимальна кількість операцій на добу — 3

Зміни впроваджуються з метою приведення у відповідність функціонування технологічної можливості за рекомендаціями НБУ.

Крім того стало відомо про відновлення однієї з популярних послуг «Київстар».

Так, «Київстар» відновлює для своїх абонентів послугу Ді-Джингл, що була недоступна після хакерської атаки 12 грудня минулого року.

Вартість послуги залишається без змін: 2 грн/день або 50 грн/міс.

Також нагадаємо, що з 1 лютого збільшилася вартість Розсилки Viber-повідомлень для корпоративних клієнтів «Київстар», які здійснюють комерційні розсилки.

Нових сум «Київстар» не оголосив і порекомендував звертатись до персонального менеджера Київстар або за номером 0800 303 466.

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