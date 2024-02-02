Мобільний оператор «Київстар» звернувся до українців із важливою і актуальною новиною.

У «Київстар» повідомили про подію, яка станеться вже у суботу, 3 лютого, пише Politeka.net.

Мова йде про Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024.

У «Київстар» оголосили, що Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 буде доступний на Київстар ТБ.

Стати свідком цієї події можна 3 лютого. Переглянути Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024, зокрема, можна на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

«Без додаткової плати незалежно від мобільного оператора чи інтернет-провайдера», - підкреслили у «Київстар».

Нацвідбір транслюватиметься на телеканалі «Суспільне Культура» у прямому ефірі.

«Київстар ТБ надає вільний доступ для авторизованих користувачів, аби українці змогли переглянути прямий ефір без додаткової плати», - повідомили у «Київстар».

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 буде доступний на Київстар ТБ.

Щоб авторизуватись, потрібно ввести свій номер телефону у відповідному полі.

«Пропозиція доступна для абонентів усіх мобільних операторів», - запевнили у «Київстар».

Нагадаємо, фіналістами Нацвідбору-2024 стали alyona alyona&Jerry Heil, ANKA, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR. Переможця визначатимуть за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %).

Проголосувати за фаворита у Фіналі Нацвідбору на Євробачення 2024 можна онлайн у Дія. Треба перейти у «Сервіси» — «Опитування» — «Активні опитування».

Фінал Нацвідбору на Євробачення 2024 буде доступний на Київстар ТБ.

Ведучими стали: фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, офіційний голос "Євробачення" в Україні Тимур Мірошниченко, а також стендап-комік Василь Байдак.

Бекстейдж і передшоу вестиме телеведуча Анна Тульєва.

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