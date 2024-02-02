Мобильный оператор «Киевстар» обратился к украинцам с важной и актуальной новостью.

В «Киевстар» сообщили о том, что произойдет уже в субботу, 3 февраля, пишет Politeka.net.

Речь идет о Финале Нацотбора на Евровидение 2024.

В "Киевстар" объявили, что Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ.

Стать свидетелем этого события можно 3 февраля. Просмотреть Финал Нацотбора на Евровидение 2024, в частности, можно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

"Без дополнительной платы независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера", - подчеркнули в "Киевстар".

Нацотбор будет транслироваться по телеканалу «Суспільне Культура» в прямом эфире.

«Киевстар ТВ предоставляет свободный доступ для авторизованных пользователей, чтобы украинцы смогли посмотреть прямой эфир без дополнительной платы», - сообщили в «Киевстар».

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ.

Чтобы авторизироваться, необходимо ввести номер телефона в соответствующем поле.

«Предложение доступно для абонентов всех мобильных операторов», - заверили в «Киевстаре».

Напомним, финалистами Нацотбора-2024 стали alyona alyona&Jerry Heil, ANKA, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR. Победителя будут определять по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).

Проголосовать за фаворита в Финале Нацотбора на Евровидение 2024 можно онлайн в Дие. Надо перейти в "Сервисы" - "Опрос" - "Активные опросы".

Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ.

Ведущими стали фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, официальный голос "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко, а также стендап-комик Василий Байдак.

Бекстейдж и передшоу будет вести телеведущая Анна Тульева.

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