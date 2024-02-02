В «Киевстар» сообщили о том, что произойдет уже в субботу, 3 февраля, пишет Politeka.net.
Речь идет о Финале Нацотбора на Евровидение 2024.
В "Киевстар" объявили, что Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ.
Стать свидетелем этого события можно 3 февраля. Просмотреть Финал Нацотбора на Евровидение 2024, в частности, можно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.
"Без дополнительной платы независимо от мобильного оператора или интернет-провайдера", - подчеркнули в "Киевстар".
Нацотбор будет транслироваться по телеканалу «Суспільне Культура» в прямом эфире.
«Киевстар ТВ предоставляет свободный доступ для авторизованных пользователей, чтобы украинцы смогли посмотреть прямой эфир без дополнительной платы», - сообщили в «Киевстар».
Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ.
Чтобы авторизироваться, необходимо ввести номер телефона в соответствующем поле.
«Предложение доступно для абонентов всех мобильных операторов», - заверили в «Киевстаре».
Напомним, финалистами Нацотбора-2024 стали alyona alyona&Jerry Heil, ANKA, Drevo, INGRET, MÉLOVIN, NAHABA, NAZVA, SKYLERR. Победителя будут определять по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%).
Проголосовать за фаворита в Финале Нацотбора на Евровидение 2024 можно онлайн в Дие. Надо перейти в "Сервисы" - "Опрос" - "Активные опросы".
Финал Нацотбора на Евровидение 2024 будет доступен на Киевстар ТВ.
Ведущими стали фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, официальный голос "Евровидения" в Украине Тимур Мирошниченко, а также стендап-комик Василий Байдак.
Бекстейдж и передшоу будет вести телеведущая Анна Тульева.
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