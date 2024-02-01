Телекомунікаційна компанія «Київстар» попередила своїх клієнтів про ще одні важливі зміни.

«Київстар» поділився з абонентами інформацією, яку потрібно мати на увазі. Одна з послуг мобільного оператора більше не буде працювати.

Так, з 31 січня 2024 року послуга Навігатор, яка була запропонована бізнес-клієнтам у 2008 році, закривається.

Як пояснюють у «Київстар», послуга більше не буде працювати через втрату актуальностц.

«Ми відключимо послугу автоматично для усіх користувачів», - підкреслили в «Київстар».

Також більше не працює сторінка, присвячена послузі «Навігатор» на офіційному сайті «Київстар».

"Київстар" попередив абонентів.

Послуга «навігатор» від «Київстар» була запропонована компанієї у якості інструменту підвищення ефективності бізнесу, пов’язаного з будь-якими транспортними перевезеннями.

«Вона допомагає координувати пересування транспортних засобів, товарів і співробітників організації», - пояснювавли у «Київстар».

"Київстар" попередив абонентів.

Підключити послугу Навігатор та управляти нею міг координатор через Мій Київстар або за номером 477*34.

Нагадаємо, раніше «Київстар» попередив своїх клієнтів, як не попастися на гачок шахраїв.

Так, абоненти можуть отримати дзвінок з невідомого номера, а їхній співрозмовник представитись співробітником «Київстар». Він може запропонувати отримати додаткові послуги, перемкнутися на кращий стандарт зв’язку тощо. Для цього абонента просять назвати код із попередньо надісланого SMS чи останні цифри номера, з якого через хвилину телефонують.

«Так роблять лише шахраї! Ми ніколи не телефонуємо абонентам із проханням назвати персональні дані, коди із SMS-повідомлень, дані банківської картки або паролі», - попереджають у «Київстар».

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