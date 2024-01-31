Абоненти «Київстар» повинні мати на увазі одну з умов поповнення рахунку, пише Politeka.net.

Так, одна з абоненток «Київстар» вирішила уточнити щодо умов поповнення рахунку за межами України.

«Якщо людина за кордоном,і при поповненні рахунку абонентська плата теж знімається?».

У «Київстар» відповіли на запит ствердно.

«Звісно. Це автоматичний процес».

Зазначимо, поповнити рахунок «Київстар» можна на сайті мобільного оператора, за коротким номером 899 або за допомогою запиту *134#.

Також поповнити рахунок «Київстар» можна сретч-картою.

Поповнення рахунку "Київстар".

Як перевірити рахунок «Київстар» - надіславши запит *111#. Так само можна перевірити рахунок у роумінгу. Ще один спосіб перевірити рахунок – скористатися додатком «Мій Київстар».

Також бувають випадки, що гроші з рахунку «Київстар» списуються, але абонент не знає за що саме.

Уточнити свої витрати можна самостійно – в додатку «Київстар». Щоб користуватися системою, потрібен тільки доступ в інтернет.

«Плата за реєстрацію, а також абонентна плата за користування системою відсутні», - пояснюють в «Київстар».

Також треба знати, що абоненти «Київстар» предоплаченого зв'язку отримують доступ до інформації про витрати починаючи з дати реєстрації в системі. Контрактні абоненти можуть переглянути інформацію про витрати за рік (або з моменту підключення номера).

Поповнення рахунку "Київстар".

Також абонентам «Київстар» треба знати, чому після поповнення рахунку гроші можуть зникнути.

«Гроші можуть бути зняті на погашення кредиту послуги Екстра Гроші», - пояснюють в в»Київстар».

Якщо ж абонент впевнений, що причина не в цьому, необхідно звернутись зв службу підтримки Київстар за номером 466 або перевірити у додатку Мій Київстар.

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