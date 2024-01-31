Абоненти «Київстар» повинні мати на увазі одну з умов поповнення рахунку, пише Politeka.net.
Так, одна з абоненток «Київстар» вирішила уточнити щодо умов поповнення рахунку за межами України.
«Якщо людина за кордоном,і при поповненні рахунку абонентська плата теж знімається?».
У «Київстар» відповіли на запит ствердно.
«Звісно. Це автоматичний процес».
Зазначимо, поповнити рахунок «Київстар» можна на сайті мобільного оператора, за коротким номером 899 або за допомогою запиту *134#.
Також поповнити рахунок «Київстар» можна сретч-картою.
Поповнення рахунку "Київстар".
Як перевірити рахунок «Київстар» - надіславши запит *111#. Так само можна перевірити рахунок у роумінгу. Ще один спосіб перевірити рахунок – скористатися додатком «Мій Київстар».
Також бувають випадки, що гроші з рахунку «Київстар» списуються, але абонент не знає за що саме.
Уточнити свої витрати можна самостійно – в додатку «Київстар». Щоб користуватися системою, потрібен тільки доступ в інтернет.
«Плата за реєстрацію, а також абонентна плата за користування системою відсутні», - пояснюють в «Київстар».
Також треба знати, що абоненти «Київстар» предоплаченого зв'язку отримують доступ до інформації про витрати починаючи з дати реєстрації в системі. Контрактні абоненти можуть переглянути інформацію про витрати за рік (або з моменту підключення номера).
Поповнення рахунку "Київстар".
Також абонентам «Київстар» треба знати, чому після поповнення рахунку гроші можуть зникнути.
«Гроші можуть бути зняті на погашення кредиту послуги Екстра Гроші», - пояснюють в в»Київстар».
Якщо ж абонент впевнений, що причина не в цьому, необхідно звернутись зв службу підтримки Київстар за номером 466 або перевірити у додатку Мій Київстар.
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