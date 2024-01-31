Мобильный оператор «Киевстар» объяснил важный нюанс по пополнению счета.

Абоненты «Киевстар» должны иметь в виду одно из условий пополнения счета, пишет Politeka.net.

Так, одна из абоненток «Киевстар» решила уточнить условия пополнения счета за пределами Украины.

«Если человек за границей и при пополнении счета абонентская плата тоже снимается?».

В «Киевстаре» ответили на запрос утвердительно.

«Конечно. Это автоматический процесс».

Отметим, пополнить счет «Киевстар» можно на сайте мобильного оператора по короткому номеру 899 или с помощью запроса *134#.

Также пополнить счет "Киевстар" можно сретч-картой.

Пополнение счета "Киевстар".

Как проверить счет «Киевстар» – отправив запрос *111#. Также можно проверить счет в роуминге. Еще один способ проверить счет – воспользоваться приложением «Мой Киевстар».

Также бывают случаи, что деньги со счета Киевстар списываются, но абонент не знает за что именно.

Уточнить свои расходы можно самостоятельно – в приложении «Киевстар». Чтобы использовать систему, нужен только доступ в интернет.

"Плата за регистрацию, а также абонентная плата за пользование системой отсутствуют", - объясняют в "Киевстар".

Также нужно знать, что абоненты «Киевстар» предоплаченной связи получают доступ к информации о расходах, начиная с даты регистрации в системе. Контрактные абоненты могут просмотреть информацию о расходах в год (или с момента подключения номера).

Пополнение счета "Киевстар".

Также абонентам «Киевстар» нужно знать, почему после пополнения счета деньги могут исчезнуть.

«Деньги могут быть сняты на погашение кредита услуги Экстра Деньги», - объясняют в «Киевстаре».

Если же абонент уверен, что причина не в этом, необходимо обратиться в службу поддержки Киевстар по номеру 466 или проверить в приложении Мой Киевстар.

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