"Киевстар" поделился с абонентами информацией, которую нужно иметь в виду. Одна из услуг мобильного оператора больше не будет работать.
Так, с 31 января 2024 года услуга Навигатор, предложенная бизнес-клиентам в 2008 году, закрывается.
Как объясняют в «Киевстар», услуга больше не будет работать из-за потери актуальности.
«Мы отключим услугу автоматически для всех пользователей», – подчеркнули в «Киевстар».
Также больше не работает страница, посвященная услуге «Навитор» на официальном сайте «Киевстар».
"Киевстар" предупредил абонентов
Услуга «навигатор» от «Киевстар» была предложена компанией в качестве инструмента повышения эффективности бизнеса, связанного с любыми транспортными перевозками.
"Она помогает координировать передвижение транспортных средств, товаров и сотрудников организации", - объясняли в "Киевстар".
"Киевстар" предупредил абонентов
Подключить услугу Навигатор и управлять ею мог координатор через Мой Киевстар или по номеру 477*34.
Напомним, ранее «Киевстар» предупредил своих клиентов, как не попасть на крючок мошенников.
Так, абоненты могут получить звонок с неизвестного номера, а их собеседник представится сотрудником «Киевстар». Он может предложить получить дополнительные услуги, переключиться на лучший стандарт связи. Для этого абонента просят назвать код из предварительно отправленного SMS или последние цифры номера, с которого через минуту звонят по телефону.
«Так поступают только мошенники! Мы никогда не звоним по телефону абонентам с просьбой назвать персональные данные, коды из SMS-сообщений, данные банковской карты или пароли», - предупреждают в «Киевстар».
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