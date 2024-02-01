Телекоммуникационная компания «Киевстар» предупредила своих клиентов об еще одних важных изменениях.

"Киевстар" поделился с абонентами информацией, которую нужно иметь в виду. Одна из услуг мобильного оператора больше не будет работать.

Так, с 31 января 2024 года услуга Навигатор, предложенная бизнес-клиентам в 2008 году, закрывается.

Как объясняют в «Киевстар», услуга больше не будет работать из-за потери актуальности.

«Мы отключим услугу автоматически для всех пользователей», – подчеркнули в «Киевстар».

Также больше не работает страница, посвященная услуге «Навитор» на официальном сайте «Киевстар».

"Киевстар" предупредил абонентов

Услуга «навигатор» от «Киевстар» была предложена компанией в качестве инструмента повышения эффективности бизнеса, связанного с любыми транспортными перевозками.

"Она помогает координировать передвижение транспортных средств, товаров и сотрудников организации", - объясняли в "Киевстар".

"Киевстар" предупредил абонентов

Подключить услугу Навигатор и управлять ею мог координатор через Мой Киевстар или по номеру 477*34.

Напомним, ранее «Киевстар» предупредил своих клиентов, как не попасть на крючок мошенников.

Так, абоненты могут получить звонок с неизвестного номера, а их собеседник представится сотрудником «Киевстар». Он может предложить получить дополнительные услуги, переключиться на лучший стандарт связи. Для этого абонента просят назвать код из предварительно отправленного SMS или последние цифры номера, с которого через минуту звонят по телефону.

«Так поступают только мошенники! Мы никогда не звоним по телефону абонентам с просьбой назвать персональные данные, коды из SMS-сообщений, данные банковской карты или пароли», - предупреждают в «Киевстар».

Последние новости Украины:

Украинцы разозлились на "Киевстар" - подробности.

Также сообщалось, что "Киевстар" предупредил о подорожании – в каких тарифах уже выросли цены.

"Киевстар" сделал объявление по тарифам и оплате – сколько придется заплатить.