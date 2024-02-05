Телекомунікаційна компанія «Київстар» звернулася до усіх своїх клієнтів з інформацію щодо змін.

«Київстар» повідомив, що відновлюється послуга Ді-Джингл, пише Politeka.net.

Київстар підкреслив, що послуга Ді-Джингл була недоступна після хакерської атаки 12 грудня 2023 року. Але ця проблема буде вирішена.

«З 9 лютого 2024 року абоненти знову зможуть замінити стандартну мелодію гудків на улюблений трек та налаштувати індивідуальні мелодії для різних контактів», - повідомили в «Київстар.

Також повідомляється, що вартість послуги залишається без змін: 2 грн/день або 50 грн/міс.

Зазначимо, послуга Ді-Джингл від «Київстар» дозволяє встановити мелодію, яку будуть чути абоненти, що телефонують, замість гудків під час очікування з'єднання. При цьому немає значення, до якого оператора підключені абоненти, в якій країні знаходяться і яким телефоном користуються. При дзвінку вони слухатимуть мелодію, яку встановив абонент, до якого вони телефонують.

Нагадаємо, 12 грудня мережа зв'язку Київстару стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого були недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет.

Відповідальність за атаку взяло на себе російське хакерське угруповання.

В «Київстар» запевнили що особисті дані клієнтів не постраждали і не потрапили до рук хакерів.

Згодом стало відомо, що кібератака на "Київстар" коштуватиме материнській компанії близько $95 млн.

Відповідні збитки спричинені через заходи, вжиті компанією, щоб компенсувати клієнтам незручності, спричинені збоями у роботі мережі.

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