"Киевстар" сообщил, что возобновляется услуга Ди-Джингл, пишет Politeka.net.

Киевстар подчеркнул, что услуга Ди-Джингл была недоступна после хакекрской атаки 12 декабря 2023 года. Но эта проблема будет решена.

«С 9 февраля 2024 абоненты снова смогут заменить стандартную мелодию гудков на любимый трек и настроить индивидуальные мелодии для различных контактов», - сообщили в "Киевстар".

Также сообщается, что стоимость услуги остается без изменений: 2 грн/день или 50 грн/мес.

Отметим, услуга Ди-Джингл от «Киевстар» позволяет установить мелодию, которую будут слышны звонящие абоненты вместо гудков во время ожидания соединения. При этом не имеет значения, к какому оператору подключены абоненты, в какой стране находятся и каким телефоном пользуются. При звонке они будут слушать мелодию, установленную абонентом, которому они звонят.

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Напомним, 12 декабря сеть связи "Киевстара" стала мишенью мощной хакерской атаки, которая стала причиной технического сбоя, в результате которого были недоступны услуги связи и доступа в интернет.

Ответственность за атаку взяла на себя российская хакерская группировка.

В «Киевстаре» заверили, что личные данные клиентов не пострадали и не попали в руки хакеров.

Киевстар

Впоследствии стало известно, что кибератака на "Киевстаре" будет стоить материнской компании около $95 млн.

Соответствующий ущерб нанесен из-за мер, предпринятых компанией, чтобы компенсировать клиентам неудобства, вызванные сбоями в работе сети.

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