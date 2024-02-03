«Київстар» оголосив, що з огляду на економічні та ринкові умови, а також розширення можливостей сервісів, компанія переглянула вартість деяких тарифних пропозицій, пише Politeka.net.

А саме - для бізнес-клієнтів.

Так, з 1 лютого 2024 року збільшилася вартість Розсилки Viber-повідомлень для корпоративних клієнтів, які здійснюють комерційні розсилки.

Нових сум «Київстар» не оголосив і порекомендував звертатись до персонального менеджера Київстар або за номером 0800 303 466.

"Київстар" підвищив тарифи.

Додамо, раніше у «Київстар» попередили своїх абонентів про серйозну небезпеку. Так, вони можуть отримати дзвінок із невідомого номера і співрозмовник представиться співробітником «Київстар».

Абоненту можуть запропонувати додаткові послуги, перемкнутися на кращий стандарт зв’язку тощо. А для цього попросять назвати код із попередньо надісланого SMS чи останні цифри номера, з якого через хвилину телефонують.

У «Київстар» підкреслювали, що так ак роблять лише шахраї.

"Київстар" підвищив тарифи.

«Ми ніколи не телефонуємо абонентам із проханням назвати персональні дані, коди із SMS-повідомлень, дані банківської картки або паролі», - зпевняють у «Київстар».

Абонентів закликають не втрачати пильності і дбати про свою безпеку.

Якщо такий дзвінок трапиться, є алгоритм правильних дій. Найкраще, що можна зробити – покласти слухавку.

Ні в якому разі не можна називати незнайомцям одноразові паролі із SMS та інші дані. Також у «Київстар» просять абонентів телефонувати на гарячу лініє оператора і повідомляти, з яякого номера телефонував шахрай.

Останні новини України:

В "Київстар" застерегли щодо поповнення рахунку - потрібно знати всім абонентам.

Українці розлютилися на "Київстар" - подробиці.

"Київстар" зробив оголошення щодо тарифів і оплати - скільки доведеться заплатити.