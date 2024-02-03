«Киевстар» объявил, что, учитывая экономические и рыночные условия, а также расширение возможностей сервисов, компания пересмотрела стоимость некоторых тарифных предложений, пишет Politeka.net.

А именно – для бизнес-клиентов.

Так, с 1 февраля 2024 года увеличилась стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов, осуществляющих коммерческие рассылки.

Новые суммы «Киевстар» не объявил и порекомендовал обращаться к персональному менеджеру Киевстар или по номеру 0800 303 466.

"Киевстар" повысил тарифы

Добавим, ранее в «Киевстаре» предупредили своих абонентов о серьезной опасности. Так, они могут получить звонок с неизвестного номера и собеседник представится сотрудником «Киевстар».

Абоненту могут предложить дополнительные услуги, переключиться на лучший стандарт связи и тд. А для этого попросят назвать код из предварительно отправленного SMS или последние цифры номера, с которого через минуту звонят по телефону.

В «Киевстар» подчеркивали, что так делают только мошенники.

"Киевстар" повысил тарифы

«Мы никогда не звоним по телефону абонентам с просьбой назвать персональные данные, коды из SMS-сообщений, данные банковской карты или пароли», - уверяют в «Киевстар».

Абонентов призывают не терять бдительности и заботиться о своей безопасности.

Если этот звонок произойдет, есть алгоритм правильных действий. Лучшее, что можно сделать – положить трубку.

Ни в коем случае нельзя называть незнакомцам одноразовые пароли из SMS и другие данные. Также в «Киевстар» просят абонентов звонить по горячей линии оператора и сообщать, с какого номера звонил мошенник.

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