«Киевстар» объявил, что, учитывая экономические и рыночные условия, а также расширение возможностей сервисов, компания пересмотрела стоимость некоторых тарифных предложений, пишет Politeka.net.
А именно – для бизнес-клиентов.
Так, с 1 февраля 2024 года увеличилась стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов, осуществляющих коммерческие рассылки.
Новые суммы «Киевстар» не объявил и порекомендовал обращаться к персональному менеджеру Киевстар или по номеру 0800 303 466.
"Киевстар" повысил тарифы
Добавим, ранее в «Киевстаре» предупредили своих абонентов о серьезной опасности. Так, они могут получить звонок с неизвестного номера и собеседник представится сотрудником «Киевстар».
Абоненту могут предложить дополнительные услуги, переключиться на лучший стандарт связи и тд. А для этого попросят назвать код из предварительно отправленного SMS или последние цифры номера, с которого через минуту звонят по телефону.
В «Киевстар» подчеркивали, что так делают только мошенники.
"Киевстар" повысил тарифы
«Мы никогда не звоним по телефону абонентам с просьбой назвать персональные данные, коды из SMS-сообщений, данные банковской карты или пароли», - уверяют в «Киевстар».
Абонентов призывают не терять бдительности и заботиться о своей безопасности.
Если этот звонок произойдет, есть алгоритм правильных действий. Лучшее, что можно сделать – положить трубку.
Ни в коем случае нельзя называть незнакомцам одноразовые пароли из SMS и другие данные. Также в «Киевстар» просят абонентов звонить по горячей линии оператора и сообщать, с какого номера звонил мошенник.
Последние новости Украины:
В "Киевстар" предостерегли относительно пополнения счета – нужно знать всем абонентам.
Украинцы разозлились на "Киевстар" - подробности.
"Киевстар" сделал объявление по тарифам и оплате – сколько придется заплатить.