В «Киевстар» сообщили всем своим абонентам информацию об изменениях в тарифах.

«Киевстар» уточнил, будут ли изменяться тарифы, пишет Politeka.net.

Так, на официальной странице «Киевстар» в Facebook один из абонентов поинтересовался:

«Kyivstar, произойдет ли изменение стоимости тарифов?»

В «Киевстаре» заверили, что изменений пока не планируется:

«Предварительной информации об изменении стоимости тарифов нет», - сообщила представитель «Киевстар».

Напомним, ранее Киевстар сообщил об изменениях в правилах распределения средств между номерами.

Клиентов «Киевстар» предупредили, что с 1 февраля для абонентов подписки изменятся условия реализации технологической возможности распределения остатка средств между мобильными номерами Киевстар.

«Лимит суммы распределения в месяц снижается до 3000 для всех абонентов», – объясняли в «Киевстар».

Также отмечалось, что у всех пользователей будут стандартные условия пользования: максимальная сумма операции — 1000 и максимальное количество операций в сутки — 3

Изменения вводтяся с целью приведения в соответствие функционирования технологической возможности по рекомендациям НБУ.

Кроме того, стало известно о возобновлении одной из популярных услуг «Киевстар».

Так, «Киевстар» восстанавливает для своих абонентов услугу Ди-Джингл, недоступную после хакерской атаки 12 декабря прошлого года.

Стоимость услуги остается без изменений: 2 грн/день или 50 грн/мес.

Также напомним, что с 1 февраля увеличилась стоимость рассылки Viber-сообщений для корпоративных клиентов «Киевстар», осуществляющих коммерческие рассылки.

Новые суммы «Киевстар» не объявил и порекомендовал обращаться к персональному менеджеру Киевстар или по номеру 0800 303 466.

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