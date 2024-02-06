«Київстар» пояснив абонентам причину, через які інтернет може працювати погано, із низькою швидкістю.

У «Київстар» розповіли, чому низька швидкість інтернету і що робити, пише Politeka.net.

Так, один з абонентів «Київстар» звернувся до оператора з питанням, щодо поганої швидкості інернету, опублікувавши відповідні скріни.

«Чому у вас такий мобільний інтернет? Ось у ваших конкурентів. Вимірювалось в одному місці, тому не треба розказувати про стіни», - зазначив розлючений абонент.

У «Київстар» відреагували на скаргу, повідомивши, що впливає на швидкість інтернету.

«Швидкість мобільного інтернету залежить від багатьох факторів: віддаленість від базової станції, навантаженість на мережу,особливостей забудови, рельєфу місцевості, навіть якості смартфонів», - повідомили в «Київстар».

Зазначимо, за умовами деяких тарифних планів/пакетів «Київстар» після використання певної кількості нетарифікованого трафіку на день/місяць, швидкість знижується до 32 Кбіт/с.

«Швидкість передачі даних залежить як від роботи мережі, так і від можливостей ресурсу, до якого ви бажаєте отримати доступ (велика кількість відвідувачів сайту зменшує швидкість завантаження). Рекомендуємо також перезавантажити телефон і скористатися інтернетом пізніше», - рекомендують у «Київстар».

Щоб перевірити залишок мегабайт за умовами тарифного плану, абоненту «Київстар» необхідно набрати *112#. Щоб перевірити кількість використаних мегабайтів із додаткових пакетів – *252#.

Також абоненти «Київстар» можуть скористатися спеціальними програмами і додатками для підрахунку трафіка.

«Зверніть увагу, що витрату мегабайтів за вашим тарифним планом із великою точністю можна відстежити за запитами», - наголошують у «Київстар».

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