«Киевстар» объяснил абонентам причину, по которой интернет может работать плохо, с низкой скоростью.

В «Киевстар» рассказали, почему низкая скорость интернета и что делать, пишет Politeka.net.

Так, один из абонентов «Киевстар» обратился к оператору с вопросом относительно плохой скорости интернета, опубликовав соответствующие скрины.

"Почему у вас такой мобильный интернет? Вот у ваших конкурентов. Измерялось в одном месте, поэтому не нужно рассказывать о стенах», - отметил разъяренный абонент.

В «Киевстаре» отреагировали на жалобу, сообщив, что именно влияет на скорость интернета.

«Скорость мобильного интернета зависит от многих факторов: удаленность от базовой станции, нагруженность на сеть, особенностей застройки, рельефа местности, даже качества смартфонов», – сообщили в «Киевстар».

Отметим, что по условиям некоторых тарифных планов/пакетов «Киевстар» после использования определенного количества нетарифицируемого трафика в день/месяц, скорость снижается до 32 Кбит/с.

"Скорость передачи данных зависит как от работы сети, так и от возможностей ресурса, к которому вы хотите получить доступ (большое количество посетителей сайта уменьшает скорость загрузки). Рекомендуем также перезагрузить телефон и воспользоваться интернетом позже», – рекомендуют в «Киевстар».

Чтобы проверить остаток мегабайт по условиям тарифного плана, абоненту «Киевстар» необходимо набрать *112#. Чтобы проверить количество использованных мегабайт из дополнительных пакетов – *252#.

Также абоненты Киевстар могут воспользоваться специальными программами и приложениями для подсчета трафика.

«Обратите внимание, что расход мегабайтов по вашему тарифному плану с большой точностью можно отследить по запросам», - подчеркивают «Киевстар».

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