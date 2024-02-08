«Киевстар» предупредил абонентов, при каких обстоятельствах они могут лишиться своего номера.

«Киевстар» сообщил своим клиентам, что их номер действительно может быть аннулирован.

Так, на официальной странице «Киевстар» в Facebook появилась жалоба на прекращение работы телефонного номера. При этом человек много лет является абонентом «Киевстар».

«Клиент больше 20 лет пользовался номером, проживает за границей, пользуется номером редко, обнаружил, что симка не регистрируется, когда понадобился. Оказалось, «Киевстар» аннулировал номер в декабре, не присылая никаких уведомлений. Были ли вообще уведомления, поддержка - сказать не может. Телефон не выключался и лежал в столе на зарядке», - описал ситуацию мужчина.

По его словам, при последней проверке срока действия номера в Мой Киевстар был указан срок где-то до середины 2024. Последняя смс в телефоне - сентябрь 2023.

«Пытался регестрировать номер на себя, чтобы не потерять, но Киевстар отказал онлайн, надо идти в магазин, но магазинов за границей нет.

Бот пишет, что номер можно восстановить, но поддержка отказала и единственное решение предложила купить номер, когда он станет доступен в онлайн магазине. Именно этого номера пока там нет, но похожие стоят 2000 грн….», - сообщил человек, добавив, что ничего не собирается платить «Киевстар» и по возможности перейдет на других операторов.

В «Киевстар» подтвердили, что номер действительно может быть аннулирован. При этом абонент получает уведомление:

«Жаль, что так случилось. За месяц до аннулирования номера поступает информирование в смс и номер приостанавливает действие, тогда есть еще месяц для его восстановления путем пополнения счета. Если этого не сделать, возможность его восстановления не предоставляется».

Срок действия номера - тарифы, которые подключались без паспорта.

В «Киевстар» также добавили:

«Веб версия Мой Киевстар недоступна с 10/03/2023 года. Если вы пишите, что при проверке в Мой Киевстар видели срок действия номера до середины 2024 года, вы не могли его проверять в веб версии, потому что ее уже не было…»,

Также клиенту предложили обратиться в приватных сообщениях относительно регистрации подписного номера на паспорт онлайн.

Добавим, что на сайте «Киевстар» предупреждается, что по истечении срока действия номера "Киевстар" имеет право использовать соответствующие номера для новых стартовых пакетов.

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