Телекоммуникационная компания «Киевстар» сообщила, какой будет тариф на услугу, которая будет восстановлена ​​уже совсем скоро.

В «Киевстаре» объявили о возвращении услуги «Ди-Джингл», пишет Politeka.net.

Эта услуга была недоступна из-за хакерской атаки, произошедшей 12 декабря прошлого года.

Возвращается «Ди-Джингл» уже на этой неделе.

«С 9 февраля 2024 года абоненты снова смогут заменить стандартную мелодию гудков на любимый трек и настроить индивидуальные мелодии для различных контактов», - сообщили в «Киевстар».

Также известно, сколько теперь будет стоить "Ди-Джингл".

"Стоимость услуги остается без изменений: для пакета Classic — 25 грн/мес или 1 грн/день, для пакета Premium — 50 грн/мес или 2 грн/день", - сообщили в компании.

Напомним, данная услуга от «Киевстар» позволяет установить мелодию, которую будут слышны звонящие абоненты вместо гудков во время ожидания соединения.

Добавим, что в «Киевстаре» дали объяснение, почему у них нет тарифов без Интернета.

Так, один из абонентов предложил создать такой пакет – только с возможностью звонить по телефону и принимать звонки от абонентов "Киевстар", без доступа к Сети.

«Вот почему нет тарифов вообще без интернета, без минут на других операторов, чисто сделайте пакет для связи с абонентами Киевстар, а другие плюшки пусть докупают каждый сам по своему усмотрению, и тариф можно сделать минимум, который заставит многих перейти к вам» , – высказался клиент на официальной странице «Киевстар» в Facebook.

В компании отреагировали на предложение, объяснив, почему такого тарифа нет:

«Наполнение тарифов отвечает рыночной ситуации, потребностям и возможностям наших абонентов».

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