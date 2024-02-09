«Киевстар» сообщил, что изменится уже с сегодняшнего дня, 9 февраля.

Так, согласно сообщению «Киевстар», снова будет доступна услуга, которая не работала с декабря прошлого года.

«С 9 февраля 2024 года абоненты снова смогут заменить стандартную мелодию гудков на любимый трек и настроить индивидуальные мелодии для разных контактов», – сообщили в «Киевстаре» о возобновлении услуги Ди-Джингл.

Услуга не работала после 12 декабря 2023 года – это стало одним из последствий масштабной хакерской атаки.

Итак, с 9 февраля абоненты снова смогут заменить стандартную мелодию гудков на любимый трек и настроить индивидуальные мелодии для различных контактов.

Также в «Киевстар» сообщили стоимость услуги: для пакета Classic – 25 грн/мес или 1 грн/день, для пакета Premium – 50 грн/мес или 2 грн/день

Добавим, что стали известны новые подробности хакерской атаки на «Киевстар» 12 декабря прошлого года.

Так, в «Киевстар» сообщили версии того, что произошло.

«Если простыми словами, то произошла компрометация аккаунта. Согласно текущему расследованию, есть две версии. Основная версия – это аккаунт и соединение между Киевстаром и одним из поставщиков услуг. Далее, как результат этой компрометации, злоумышленникам удалось собрать, и они довольно долго этим занимались, много аккаунтов. И как только они получили учетную запись с административными правами – начали действовать", - сообщил президент "Киевстар" Александр Комаров.

По его словам, у злоумышленников было два вектора атаки. Первый из них был направлен на виртуальную инфраструктуру, а второй – на физическую.

Напомним, согласно информации СБУ, за атакой на Киевстар стоит хакерская группировка "Солнцепек", которая считается подразделением главного управления разведки российской федерации.

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