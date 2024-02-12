В телекоммуникационной компании «Киевстар» рассказали о своем специальном тарифе, на кого он рассчитан и сколько придется заплатить.

В «Киевстаре» сообщили о спецтарифе для украинцев, пишет Politeka.net.

Так, на официальной странице «Киевстар» в Facebook женщина обратилась за советом – требуется пакет услуг без Интернета.

«Я не пользуюсь ни интернетом, ни ТВ, мне 72 года, у меня кнопочный телефон – плачу 175 гривен. Порекомендуйте более дешевый тариф, а нет - перейду к другому оператору».

В «Киевстаре» отметили, что компания имеет специальный тариф.

«Для наших абонентов, которым 60 и более лет, мы предлагаем специальный тариф только для звонков – "Любовь к родителям"».

Отметим, в этом тарифе от «Киевстар» есть мобильная связь и 1 Суперсила по выбору.

Суперсила – это услуга, которая доступна в тарифе без доплат.

Звонки на «Киевстар» – безлим, звонки на другие мобильные и городские номера по Украине – 50 мин. После использования всех минут тарифа звонки на другие мобильные и городские номера по Украине – 1,50 грн/мин

SMS по Украине – 50 шт. При использовании всех SMS тарифа -SMS по Украине - 3 грн/пакет 10 шт. - SMS за границу - 10 грн/пакет 10 шт.

Мобильный интернет в этом тарифе от «Киевстар» - 5 ГБ

Когда используются все гигабайты тарифа, мобильный интернет – 20 грн/пакет 500 МБ.

Стоит тариф от «Киевстар» Любовь к родителям – 125грн/мес, то есть 4,17 грн/день.

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