У телекомунікаційній компанії «Київстар» попередили абонентів, чого ні в якому разі не слід робити.

У компанії «Київстар» відреагували на скаргу щодо зникнення грошей з рахунку.

«Я вчора поповнила на 150, а на рахуноку 39 гривень», - повідомила жінка на сторінці «Київстар» у Facebook.

У «Київстар», відповідаючи на скаргу, попросили жінку надати свій номер і детально описати проблему.

Також у «Київстар» підкреслили, що ці дані слід вказувати тільки в особистих повідомленнях.

«Не рекомендуємо вказувати особисті дані на стіні спільноти, щоб інші користувачі не могли ними скористатися в своїх цілях», - попередили у «Київстар».

Раніше мобільний оператор попередив українців, як можуть діять шахраї і що треба знати, щоб не стати жертвою обману.

Так у «Київстар» повідомили, що людина може отримати дзвінок з невідомого номера і на іншому кінці слухавки співрозмовник скаже, що являється співробітником мобільного оператора.

«Співрозмовник пропонує отримати додаткові послуги, перемкнутися на кращий стандарт зв’язку тощо. Для цього вас просять назвати код із попередньо надісланого SMS чи останні цифри номера, з якого вам через хвилину телефонують», - описали у «Київстар» ситуацію.

У «Київстар» наголосили, що так роблять лише шахраї:

«Ми ніколи не телефонуємо абонентам із проханням назвати персональні дані, коди із SMS-повідомлень, дані банківської картки або паролі».

Українців закликали не називати одноразові паролі із SMS, не повідомляти дані про вхідні дзвінки незнайомцям. Якщо ж звернулися у месенджерах, спілкування необхідно терміново припинити.

«Зателефонуйте на нашу гарячу лінію та повідомте номер шахрая. Будьте пильними і дбайте про свою безпеку!», - закликали у «Київстар» своїх клієнтів та інших українців.

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