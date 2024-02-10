В телекоммуникационной компании «Киевстар» предупредили абонентов, чего ни в коем случае не следует делать.

В компании «Киевстар» отреагировали на жалобу по поводу исчезновения денег со счета.

"Я вчера пополнила на 150, а на счету 39 гривен", - сообщила женщина на странице "Киевстар" в Facebook.

В «Киевстаре», отвечая на жалобу, попросили женщину предоставить свой номер и подробно описать проблему.

Также в «Киевстаре» подчеркнули, что эти данные следует указывать только в личных сообщениях.

"Не рекомендуем указывать личные данные на стене сообщества, чтобы другие пользователи не могли ими воспользоваться в своих целях", - предупредили в "Киевстар".

Ранее мобильный оператор предупредил украинцев, как могут действовать мошенники и что нужно знать, чтобы не стать жертвой обмана.

Так в «Киевстаре» сообщили, что человек может получить звонок с неизвестного номера и на другом конце трубки собеседник скажет, что является сотрудником мобильного оператора.

«Собеседник предлагает получить дополнительные услуги, переключиться на лучший стандарт связи. Для этого вас просят назвать код из предварительно отправленного SMS или последние цифры номера, с которого вам через минуту звонят по телефону», - описали в «Киевстар» ситуацию.

В «Киевстар» отметили, что так поступают только мошенники:

«Мы никогда не звоним абонентам с просьбой назвать персональные данные, коды из SMS-сообщений, данные банковской карты или пароли».

Украинцев призвали не называть одноразовые пароли из SMS, не сообщать данные о входящих вызовах незнакомцам. Если же обратились в мессенджеры, общение необходимо срочно прекратить.

«Позвоните на нашу горячую линию и сообщите номер мошенника. Будьте бдительны и заботьтесь о своей безопасности!», - призвали в «Киевстар» своих клиентов и других украинцев.

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