Телекомунікаційна компанія «Київстар» повідомила, якою буде тариф на послугу, яка буде відновлена вже зовсім скоро.

У «Київстар» оголосили про повернення послуги «Ді-Джингл», пише Politeka.net.

Ця послуга була недоступна через хакерську атаку, що стался 12 грудні минулого року.

Повертається «Ді-Джингл» вже на цбому тижні.

«З 9 лютого 2024 року абоненти знову зможуть замінити стандартну мелодію гудків на улюблений трек та налаштувати індивідуальні мелодії для різних контактів», - повідомили у «Київстар».

Також відомо, скільки тепер буде коштувати «Ді-Джингл».

«Вартість послуги залишається без змін: для пакету Classic — 25 грн/міс або 1 грн/день, для пакету Premium — 50 грн/міс або 2 грн/день», - повідомили в компанії.

Нагадаємо, дана послуга від «Київстар» дозволяє встановити мелодію, яку будуть чути абоненти, що телефонують, замість гудків під час очікування з'єднання.

Додамо, у «Київстар» дали пояснення, чому в них немає тарифів без Інтернету.

Так, один з абонентів запропонував створити такий пакет – тільки з можливістю телефонувати і приймати дзвінки від абонентів "Київстар", без доступу до Мережі.

«Ось чому немає тарифів взагалі без інтернету, без хвилин на інших операторів, чисто зробіть пакет для зв'язку з абонентами Київстар, а інші плюшки нехай докуповує кожен сам на свій розсуд, і тариф можна зробити мінімум, який змусить багатьох перейти до вас», - висловився клієнт на офіціній сторінці «Київстар» у Facebook.

У компанії відреагували на пропозицію, пояснивши, чому такого тарифу немає:

«Наповнення тарифів відповідають ринковій ситуації, потребам і можливостям наших абонентів».

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